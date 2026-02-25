81-97. Los Celtics dominan a unos Suns sin Booker ni Brooks

Booker arrastra una distensión en la cadera derecha, mientras que Brooks estará más de un mes de baja por una fractura en su mano.

Con este panorama, Mazzulla dejó fuera del equipo a Brown -con una contusión en la rodilla-, su jugador más determinante esta temporada, emergiendo como firme candidato al 'MVP'.

Los Suns llevaron la iniciativa durante el primer tiempo, pero los Celtics se pusieron por delante poco antes del descanso (46-50), una ventaja que ya no perderían. Un parcial de 11-30 en el tercer cuarto dejó el partido visto para sentencia.

Derrick White fue el mejor de Boston con 22 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, Sam Hauser aportó 16 puntos, mientras que Neemias Queta firmó un doble-doble con 14 puntos y 13 rebotes. El 'rookie' español Hugo González sumó 2 puntos y 4 rebotes para Mazzulla.

Por su parte, en Phoenix destacó Collin Gillespie con 15 puntos, Grayson Allen sumó 14 y Jalen Green 13.

Los Suns han firmado sus dos peores actuaciones ofensivas de la temporada de manera consecutiva, con los 77 puntos anotados el domingo ante los Portland Trail Blazers y los 81 de este martes frente a Boston.

Fue la cuarta victoria consecutiva para los Boston Celtics (38-19), que aprovecharon la derrota de los New York Knicks para afianzarse en la segunda posición del Este.

Los Suns (33-26) son séptimos en el Oeste, en la primera posición de 'play-in'.