James Harden sufre una fractura en su pulgar de la mano derecha

"Harden se someterá a tratamiento y evaluación continua, y aparecerá como 'en duda' para el partido de esta noche contra Milwaukee (Bucks). Se proporcionará una actualización sobre su estado cuando sea pertinente", informó en un comunicado la franquicia.

Harden anotó 20 puntos en 32 minutos en el triunfo de los Cavaliers, y fue sustituido junto al resto de titulares a falta de poco menos de tres minutos para el final, cuando el partido ya parecía sentenciado.

El aterrizaje del MVP de la temporada 2017-2018 en Cleveland, procedente de Los Angeles Clippers y dos días antes del fin de la ventana de traspasos, ha mejorado ampliamente el rendimiento de los Cavaliers, que suman seis triunfos en siete partidos desde el fichaje del escolta de 36 años.

Los 'Cavs' están empatados con los Knicks por la tercera plaza de la Conferencia Este con un balance de 37 victorias y 22 derrotas. Los Boston Celtics están a dos partidos de distancia por el segundo puesto.

Harden promedia 18,9 puntos y 8 asistencias en los siete encuentros con la camiseta de los del estado de Ohio, y forma junto con Donovan Mitchell uno de los 'backcourts' más anotadores de la NBA.