Scariolo: "Hemos hecho una profunda autocrítica y asumo toda la responsabilidad"

Todavía en "pleno proceso de transformación por la decepción de la final perdida", los blancos jugarán este jueves un nuevo partido en la Euroliga en el Movistar Arena ante el Bayern de Svetislav Pesic. Aún con la herida abierta de la Copa del Rey, el entrenador italiano apuntó a un bajón de "humilidad y energía" tras los partidos de cuartos y semifinales ante el Unicaja y el Valencia Basket, respectivamente. Algo que debería "haber visto venir".

"Hemos hecho nuestra autocrítica. Evidentemente, yo personalmente creo que debía de haber visto venir un poco el clima de que lo más difícil ya lo habíamos cumplido, después de los dos grandísimos partidos de cuartos y semifinales, algo que se instaló un poco en el equipo, incluso en el inicio de primer cuarto ante el Baskonia. Nos ha bajado la humildad, la energía con la que tienes que jugar finales. Era mi primera final con este grupo. Asumo toda laresponsabilidad y, en este sentido, desde luego no se volverá a repetir. Vas aprendiendo de los errores, pero luego una vez que aprendes, tienes que volver a centrarte en el futuro", analizó.

A pesar de la dolorosa derrota, remarcó que el equipo está "tocado pero muy unido", más aún en la jornada de hoy con el cumpleaños del croata Mario Hezonja, una de las principales estrellas de la plantilla, y señaló el factor "mental" como uno de los aspectos a mejorar.

"En Liga y en Euroliga nos encontramos en posiciones casi inmejorables. Se ha hecho un trabajo de mejora evidentísima en el juego y en los resultados, pero también en cuestiones de calidad hasta situarnos donde estamos. Obviamente hay cosas que tenemos que mejorar, sobre todo el aspecto mental, y tenemos que meternos con todo el empeño y la capacidad que tenemos para ello", afirmó.

Respecto a las sensaciones dentro del vestuario, se congratuló que la reacción no fuese "buscar excusas o señalarse los unos a los otros" y sí de "profunda autocrítica": "Yo creo que en algún caso incluso demasiado, y me preocupa porque te hunde más y luego te cuesta subir otra vez a la superficie. Esta es mi labor, hacer entender que al final por cuánto el rival te haya metido tantos puntos o no hayas conseguido ganar".

A pesar de que hay jugadores que anímicamente "están mejor que otros", Scariolo confió en el reencuentro con la afición para sumar una nueva victoria en casa, donde el Madrid es el mejor equipo de Europa con un récord de 12-1, en la cuarta posición de la clasificación con un balance de 17-11.