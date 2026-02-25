Un Madrid herido desea olvidar la Copa y sumar una nueva victoria europea

La resaca 'copera' todavía dura por Valdebebas. Scariolo indicó este miércoles en rueda de prensa que el equipo continúa procesando "la decepción" de perder un título, pero apeló al factor local y el empuje de la afición para "pasar página" en la Euroliga, donde espera que el equipo esté "a la altura".

Se espera que para este encuentro, el técnico vuelva a introducir en la rotación al ala-pívot estadounidense Chuma Okeke, descartado por su condición de extracomunitario para los tres partidos de Copa del Rey, el cual es "importantísimo" en defensa, un aspecto donde el equipo ha tenido un rendimiento "irregular".

"Estamos arriba en todas las estadísticas especiales defensivas de la Euroliga, prácticamente en todas las importantes. No tiene sentido que un equipo esté tan arriba en estas facetas y luego pueda tener lapsus como de vez en cuando por momentos que mentalmente no ponemos toda la concentración. Mañana va a ser un buen test para demostrarlo, porque será un partido más complicado ofensivamente. Gracias también a la aportación de Okeke espero que podamos dar una buena respuesta a nosotros mismos, al club y a los aficionados", subrayó.

Con la confianza de ser el mejor equipo como local de la competición (12-1), el conjunto 'merengue' es cuarto con un récord de 17 triunfos y 11 derrotas.

En una Euroliga donde el décimo clasificado, el Estrella Roja, marca la zona 'play-in' con 16 victorias, Scariolo advirtió que a falta de diez jornadas para el final de la fase regular, la lucha por entrar en las eliminatorias se producirá "hasta el final".

El rival de esta jornada 29 será el Bayern de Múnich, decimocuarto con 12 victorias y 16 derrotas pero con mejores sensaciones desde la llegada de Pesic a su banquillo (7-4 de balance positivo), el cual ha conseguido definir mejor los roles del equipo y "crecer la eficacia defensiva".

Asimismo, destacó el nivel del escolta alemán Andreas Obst, el cual está jugando una Euroliga de "súper estrella", ya que lidera el apartado de triples acertados por partido (3,2) con 15,5 puntos de media.

También el del base macedonio Neno Dimitrijevic, excanterano del Joventut y llegado a mitad de temporada, o del ala-pívot estadounidense Isiaha Mike, quien les hizo "un traje" en la derrota de la primera vuelta en Alemania (90-84) con 29 puntos y 30 de valoración.

Otro de los grandes alicientes del encuentro será el regreso del escolta canadiense Xavier Rathan-Mayes, que volverá por primera vez al Movistar Arena después de salir este verano del club tras cumplir sólo una de las dos temporadas que tenía firmadas.