124-116. Los Pistons se imponen a los Thunder en el duelo entre líderes de Este y Oeste

Además, con este resultado, los Pistons superaron a los Thunder en porcentaje de victorias (75,4 % frente a 75 %) convirtiéndose en el mejor equipo de la liga, un criterio clave para decidir el factor cancha en los 'playoff'.

Los Thunder se presentaron en Detroit sin ninguno de sus titulares y un equipo de circunstancias, sin Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren, Ajay Mitchell, Isaiah Hartenstein ni Alex Caruso.

Mark Daigneault puso de inicio a Luguentz Dort, Aaron Wiggins, Jaylin Williams, Isaiah Joe y Cason Wallace.

Aun así, los vigentes campeones llevaron la iniciativa durante buena parte del primer tiempo y, cuando en el tercer cuarto las cosas se torcieron, no bajaron los brazos y rozaron la remontada tras los 17 puntos de ventaja que habían amasado los Pistons.

Pero enfrente estaban unos Pistons que mandan en el Este con mano de hierro, impulsados por la dupla formada por Cade Cunningham y Jalen Duren. Cunningham terminó el partido con 29 puntos y 13 asistencias, mientras que Duren firmó otros 29 puntos y 15 rebotes.

A los Thunder les lideró Jaylin Williams, con los mejores números de su carrera profesional. Williams, muy peligroso desde el triple, firmó 30 puntos y 11 rebotes. Cason Wallace aportó 23, mientras que Aaron Wiggins sumó 20.

También aportó 20 puntos Jared McCain, el 'sophomore' convertido en refuerzo de lujo para los Thunder tras el sorprendente traspaso que cerraron este invierno con los Philadelphia 76ers.

Teniendo en cuenta las bajas de Oklahoma City, los de Daigneault no salieron mal parados de la pista del que podría ser su contendiente de aquí unos meses. Thunder y Pistons se volverán a enfrentar el 30 de marzo, esta vez en Oklahoma City.

Los Pistons, con un balance de 43-14, reinan a placer en el Este con los Boston Celtics a una distancia de cinco partidos.

Por su lado, los Thunder (45-15) siguen líderes en el Oeste, pero ya sienten el aliento en la nuca de los San Antonio Spurs (42-16), que este miércoles sumaron en Toronto su décima victoria seguida.