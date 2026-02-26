Equipo de baloncesto de Nicaragua jugará contra México y R.Dominicana sin Norchad Omier

El escolta puertorriqueño nacionalizado nicaragüense Jared Ruiz será la figura principal entre los seleccionados por Nicaragua, ante la ausencia de Omier, para enfrentar esta noche al quinteto mexicano y el próximo domingo al de los dominicanos.

El entrenador de Nicaragua, el puertorriqueño David Rosario, divulgó la lista de 12 jugadores entre los que tampoco aparecen el nicaragüense-estadounidense Josmel Martínez ni las jóvenes promesas Kaleb Myers y David Watson, por compromisos universitarios en EE.UU. o lesiones.

Los doce seleccionados por el técnico de Nicaragua son Jared Ruiz, Wilson Batista, Jensen Campbell, Eden Ewing, Ponce Ferguson, Juan Herrera, Andy Hodgson, Francisco Garth, Theodore Parham, Andy Pérez, Rodrigo Sierra y Kevin Vivas.

El choque de los mexicanos dará comienzo a las 21:09 hora local (03:09 GMT del viernes) en el polideportivo Alexis Argüello, en Managua, escenario en el que la selección nicaragüense también recibirá a la de dominicana el domingo primero de marzo, a las 21:30 hora local (03:30 GMT del lunes).

El partido ante los mexicanos y dominicanos corresponde a la continuación de la ronda de clasificación del Grupo A liderada por Estados Unidos con marca de 2-0, seguido de República Dominicana y México, ambos con marca de 1-1, mientras que Nicaragua presenta marca de 0-2.

En esta ventana clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027 participan 16 países del continente americano, que dispone de siete plazas.

El pasado 28 de noviembre, en Managua, Estados Unidos derrotó a Nicaragua por 67-102. En el juego de vuelta, los nicaragüenses cayeron 123-93 ante los estadounidenses.