Jordi Fernández, sobre su documental: "Quiero hacer ver a la gente que todo es posible"

"Trata sobre mi historia. Quiero hacer ver a la gente que todo es posible y espero que no pase tanto tiempo para poder tener a el o la siguiente aquí", expresó el entrenador catalán en rueda de prensa previa al partido de los Nets contra los San Antonio Spurs.

El documental se llama "De Badalona a Brooklyn", se estrenará este sábado 28 de febrero a las 22:30 hora española peninsular (21:30 GMT) y está coproducido por Badalona Televisió, La Xarxa+ (el medio que aglutina todas las televisiones locales de Cataluña) y TVE.

Fernández también quiso agradecer "el tiempo y la dedicación" a todas las figuras que colaboraron en el documental, entre las que destacan Ricky Rubio, Rudy Fernández y Pep Guardiola.

"Es un entrenador que sabe explotar muy bien las características de cada jugador", dice Rudy Fernández en el tráiler, mientras que Ricky Rubio destaca "las barreras que ha roto para los próximos que vendrán". Guardiola, por su parte, define la historia de Fernández como "algo extraordinario".

En el documental también es entrevistado Jordi Villacampa, sobre quien el entrenador de los Nets mostró admiración: "Fue un jugador que siempre seguí desde bien pequeño".

Para Fernández, la película también trata "la historia de Badalona con el baloncesto como hilo conductor".