27 de febrero de 2026 - 00:20

108-113. Durant rompe la barrera de los 32.000 puntos en la NBA

Chicago (EE.UU.), 26 feb (EFE).- Kevin Durant se convirtió este jueves en el sexto jugador en la historia de la NBA capaz de superar los 32.000 puntos anotados en su carrera, al meter 40 en la victoria 113-108 de los Houston Rockets en el campo de los Orlando Magic.

Por EFE

Durant, de 37 años, entró un selecto club formado por LeBron James, Kareem Abdul Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan y Kobe Bryant. 'KD' suma un total de 32.006 puntos.

El líder de los Rockets igualó además al propio Bryant con su partido número 431 con al menos 30 puntos anotados.

Sus 40 puntos les sirvieron a los Rockets para remontar 19 puntos de desventaja y doblegar a los Magic con una gran segunda mitad, comenzada con un parcial de 21-0 en el tercer cuarto.

Reed Sheppard fue el principal socio de Durant con 20 puntos y cinco triples.

Houston ocupa la tercera plaza en el Oeste con un balance de 37-21, detrás de los Oklahoma City Thunder (45-15) y de los San Antonio Spurs (43-16).

Los Magic, en los que Desmond Bane metió 30 puntos, son séptimos en el Este (31-27), en puestos de 'play-in'.