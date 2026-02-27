113-110. Los peores Suns sumergen a los Lakers en crisis

Luka Doncic brilló con 41 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, pero estuvo muy solo en el Mortgage Matchup Center de Phoenix. LeBron James se quedó en 15 puntos, mientras que Austin Reaves terminó con 14 tras fallar el triple que hubiese forzado la prórroga.

Para los Suns, Grayson Allen lideró la anotación con 28 puntos (16 de ellos en el tercer cuarto), mientras que Collin Gillespie aportó 21, incluidos 13 en el último periodo. Royce O'Neale, autor del triple decisivo a 0.9 segundos del final, terminó con 13.

Phoenix, sin Booker (distensión en la cadera) ni Brooks (fractura en una mano), había anotado en sus últimos dos partidos 77 puntos contra los Portland Trail Blazers y 81 contra los Boston Celtics, demostrando muy pocos recursos ofensivos.

Frente a los Lakers, remontaron una desventaja de 13 puntos en el tercer cuarto hasta ponerse con 12 a favor en el último, pero los angelinos lograron empatar el partido a 110 con un mate de LeBron James a 23 segundos del final.

Allen tomó el balón buscando agotar el reloj; penetró hacia el aro y abrió para Collin Gillespie, quien asistió a Royce O'Neale, que, con un tiro franco, encestó un triple que supuso un auténtico mazazo para Luka Doncic y compañía.

Sin embargo, con menos de un segundo, Marcus Smart pudo conectar con un Reaves abierto que tuvo la prórroga en sus manos, pero el balón no quiso entrar a canasta.

Con esta derrota, los Lakers (34-24) quedan atrapados en la sexta posición del Oeste, la última de 'playoff', mientras que los Suns (34-26) son séptimos y sus inmediatos perseguidores recortan distancias con los angelinos.