124-117. Embiid y Maxey prolongan el crecimiento de los 76ers

Chicago (EE.UU.), 26 feb (EFE).- Joel Embiid firmó este jueves su primer doble doble en casi un mes y, con sus 26 puntos y 11 rebotes, impulsó junto a Tyrese Maxey la victoria 124-117 de los Philadelphia 76ers contra los Miami Heat.

Embiid no anotaba un doble doble desde la victoria del 31 de enero contra los New Orleans Pelicans y, tras volver a sufrir un problema de rodilla que el apartó de la pista durante dos semanas, regresó con buen nivel a las rotaciones de los Sixers.

El pívot jugó 31 minutos contra los Heat y añadió 4 asistencias a sus 26 puntos y 11 rebotes.

Maxey contribuyó con 28 puntos, 11 asistencias y hasta 5 robos, mientras que el novato VJ Edgecombe se lució con 19 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

Los Sixers celebraron su tercera victoria consecutiva y se asentaron en puestos de acceso directo a los 'playoffs', con un balance de 33-26.

Los Heat (31-29) bajaron a los puestos de 'play-in' tras sufrir su segundo revés seguido.

Al equipo de Erick Spoelstra no le bastó con los 29 puntos y catorce rebotes de Bam Adebayo y los 25 de Tyler Herro saliendo del banquillo.

El mexicano Jaime Jáquez Jr disputó un partido sólido con 19 puntos en 30 minutos en pista.