44-61. Uruguay derrota con autoridad a Argentina y queda como líder con puntuación ideal

De esta manera, la Celeste logró un triunfo que le permite quedar como líder de la Zona D con 6 unidades y deja a su rival con 4.

Joaquín Rodríguez (20), Emiliano Serres (14) y Bruno Fitipaldo (10) lideraron al equipo conducido por Gerardo Jauri al triunfo.

Por su parte, en una magra noche de los dirigidos por Pablo Prigioni, apenas Gonzalo Corbalán (14) tuvo doble dígito en su planilla de puntos.

En el Estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires, conocido como “El Templo del Rock”, Uruguay ratificó su buen comienzo rumbo al Mundial de Qatar que comenzó con dos victorias frente a Panamá.

Argentina, que le había ganado dos veces a Cuba en la primera ventana tuvo una noche para el olvido con 15/55 de campo (27%), 4/29 en triples (13%) y 15 pérdidas.

Este grupo D de las eliminatorias mundialistas tendrá su cuarta jornada el próximo lunes cuando Argentina reciba en Buenos Aires a Panamá y Uruguay visite a Cuba en La Habana.

La última ventana de esta zona será en la primera semana de julio cuando Cuba visitará primero a Panamá y luego a Uruguay, mientras que Argentina primero disputará el choque rioplatense en Montevideo contra Uruguay y luego cerrará de visitante ante Panamá.

Los tres primeros de cada una de las cuatro zonas clasificarán a la Fase Final, que se disputará en dos grupos de seis equipos donde los primeros tres sacarán pasaporte al Mundial 2027, mientras que los cuartos se cruzarán en un 'playoff' por el séptimo y último lugar de América para el certamen ecuménico.