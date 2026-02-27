Campazzo y Deck reafirman su compromiso con Argentina tras jugar en la Euroliga

Menos de una semana después de caer en la final de la Copa del Rey en Valencia, los jugadores argentinos del Real Madrid volvieron a jugar este jueves en la competición europea. Horas después de sumar la victoria 18 en la competición, ambos volarán a Buenos Aires para ponerse a las órdenes del seleccionador Pablo Prigioni.

Aunque la selección jugará este viernes ante Uruguay en el primer compromiso de esta segunda Ventana de clasificación para la Copa del Mundo Catar 2027, no está previsto que ambos jugadores lleguen a tiempo, por lo que disputarán el segundo el lunes 2 de marzo ante Panamá, también en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires.

Campazzo disputó algo más de 18 minutos ante el Bayern, mientras que Deck superó ligeramente los 20. Ambos contribuyeron a la victoria del Real Madrid con 12 de valoración.

Tras el partido, el entrenador blanco Sergio Scariolo elogió la disposición de aquellos jugadores que deciden viajar para representar a sus respectivos países pero mostró su "preocupación" por aquellos que, como en el caso de Deck y Campazzo, viajan muchas horas para llegar a otro continente.

"La preocupación es compartida con otros muchos compañeros. Es una situación en la que todos estaban bien, pero sobre todo preocupan los que viajan a otro continente, al americano, porque son viajes duros, difíciles y la recuperación casi nunca es ideal", admitió Scariolo.

Además de Campazzo y Deck, habrá más representación 'española' con Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), Dylan Bordón (La Laguna Tenerife), Patricio Garino, Juan Pablo Vaulet y Lucas Giovannetti (Movistar Estudiantes), Nicolás Laprovittola y Juani Marcos (FC Barcelona), Nicolás Brussino (Gran Canaria), José Ignacio Vildoza (Bàsquet Girona), Bautista Lugarini (Deportivo Alega Cantabria) y Juan Manuel Bocca (Fibwi Palma).

El resto de la convocatoria la completan Franco Andrés Baralle y Álex Negrete (Flamengo), Gonzalo Bressan (Olímpico de La Banda), Agustín Cáffaro (Independiente de Oliva), Francisco Caffaro (Boca Juniors), Marcos Delía (Obras Sanitarias), Tayavek Gallizzi (Regatas Corrientes), Leonardo Lema (Quimsa), Lucio Redivo (UEB Cividale), Javier Saiz (Instituto), Luca Vildoza (Virtus Bolonia).

Argentina comenzó la primera Ventana el pasado mes de noviembre con dos victorias ante Cuba y es líder del Grupo D empatado con la selección de Uruguay.