El Casademont incorpora al estadounidense Wright-Foreman hasta el final de temporada

Wright-Foreman (1997, 1,83 metros) empezó a deslumbrar ya en su etapa universitaria con los Pride de la Universidad de Hofstra, ha destacado el equipo aragonés en un comunicado.

En sus dos últimas temporadas promedió 24.4 y 27.1 puntos respectivamente y se convirtió en uno de los anotadores más prolíficos de la NCAA, lo que le abrió las puertas de la NBA con los Utah Jazz en el 'draft' de 2019.

Tras su paso por la NBA y la G-League, el nuevo base rojillo sumó experiencia en países como Francia, Turquía, Alemania, China, Canadá, Italia, Catar o Grecia, su último destino antes de recalar en Zaragoza.

De esta forma, el jugador ha defendido las camisetas de escuadras como el Aliaga Petkim Spor (Turquía), rival de aragoneses en la Copa Europea de la FIBA, o el Brose Bamberg (Alemania), con los que se erigió como protagonista ofensivo.

Algo que, según su nuevo club, ha seguido siendo en el Iraklis BC de la Liga Griega, con unos promedios de 17.5 puntos, 3.8 rebotes y 3.4 asistencias y donde ha cuajado buenas actuaciones ante conjuntos de la talla de Olympiakos o Panathinaikos.

Wright-Foreman también posee experiencia con su selección, pues ha representado a Estados Unidos en los 'qualifiers' para el Mundial de 2023 y la Americup de 2025.