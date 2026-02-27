El pívot bosnio Nikola Maric renueva con el Bàsquet Girona por una temporada más

Maric, de 27 años y 206 centímetros, está firmando una temporada notable bajo las órdenes de Moncho Fernández, con 7,1 puntos, 3,2 rebotes, 6,9 créditos de valoración y casi 12 minutos por partido en la Liga Endesa.

El director deportivo, Fernando San Emeterio, se ha mostrado "muy contento" por la renovación del interior bosnio en unas declaraciones distribuidas porque es "un movimiento muy importante de cara a la temporada que viene".

"Desde el primer momento ha encajado perfectamente tanto en el club como en la ciudad y también es un ejemplo de todo aquello que queremos: un jugador que trabaja muchísimo en el día a día y que siempre intenta mejorar, además de ser un excelente compañero y una excelente persona", ha asegurado San Emeterio antes de destacar también el "rendimiento" de Maric.

El jugador pasó por las categorías inferiores del Asisa Joventut, del Fuenlabrada y del MoraBanc Andorra, con el que llegó a debutar en la Liga Endesa, y en verano regresó a España procedente del KK Igokea y de la Liga Adriática.