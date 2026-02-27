El Valencia Basket y Jaime Pradilla amplían su contrato hasta 2028

Pradilla, que acaba de cumplir 25 años, llegó al club 'taronja' en el verano de 2020 procedente del Casademont Zaragoza, cuando tenía 19 años y apenas había pasado un año y medio de su estreno como profesional.
Internacional con la selección absoluta, Pradilla acumula ya 355 partidos con el Valencia Basket y es el octavo jugador en esa lista.
Esta campaña es el segundo jugador más valorado en la Liga Endesa con un promedio de once puntos, seis rebotes y dos asistencias, para una media de 16 de valoración. En la Euroliga promedia siete puntos y cuatro rebotes por encuentro.