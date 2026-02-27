La Euroliga eleva a 22,3 millones los ingresos medios de sus clubes para la 2026/2027

Será la segunda temporada de transición bajo el nuevo marco de los 'Competitive Balance Standards' (Estándares de Equilibrio Competitivo) (CBS, por sus siglas en inglés), un conjunto de regulaciones diseñadas para mejorar el control económico actual de la competición (FSFPR), cuya implementación definitiva está prevista para la temporada 2027/2028.

El CBS o 'fair play financiero' garantiza "niveles de remuneración equilibrados en todos los clubes, basados ​​en los ingresos colectivos" y tiene como objetivo "fortalecer la sostenibilidad financiera, promover el equilibrio competitivo, prevenir prácticas inapropiadas y aumentar la transparencia entre los clubes participantes".

Por ello, los 'ingresos definidos promedio de los clubes con licencia' (ALCDR, por sus siglas en inglés), entre los cuales están las ganancias por día de partido, los ingresos comerciales y otros ingresos generados por los clubes con licencia de la Euroliga durante un periodo de tres temporadas, subirán un 14% para la próxima campaña, hasta rozar los 22,3 millones de euros.

Desde este parámetro ya se establecieron desde esta temporada unos niveles de gasto en la contratación de jugadores que sean iguales para todos los equipos y no en función de los ingresos individuales de cada participante.

Así, la próxima campaña ese gasto ascenderá hasta los 22,3 millones de euros, a diferencia de los 19,5 actuales, y servirá de referencia para determinar el nivel de gasto mínimo, obligatorio y máximo en las remuneraciones de los jugadores.

El ‘Low Remuneration Level’ o nivel bajo de remuneración (LRL), que marca el gasto neto mínimo en salarios de jugadores y varía según el tipo de licencia, será del 30% del ALCDR (6.689.577 euros) para clubes licenciados; del 24% (5.351.662 euros) para asociados vía ‘wildcard’ (invitación); y del 21% (4.682.704 euros) para aquellos que entren en la competición vía Eurocopa.

El ‘Base Remuneration Level’ o nivel de remuneración base (BRL) define la cuantía neta que puede destinar cualquier equipo en la remuneración de sus jugadores registrados, salvo los llamados 'Anchor Players' (jugadores estrella), los sub-23 o los fichados por lesionados de larga duración, entre otras excepciones, queda fijado en el 40% del ALCDR (8.919.437 euros). Sin embargo, al ser inferior al umbral mínimo establecido, el BRL definitivo para la 2026/2027 se elevará hasta los 10 millones de euros.

Por otro lado, el ‘High Remuneration Level’ o nivel alto de remuneración (HLR) determinará el importe neto que cualquier club podrá destinar al salario de jugadores registrados, incluyendo a los 'Anchor Players' pero exceptuando otros como los jugadores sub-23 o los lesionados a largo plazo, entre otras. Este criterio entrará en vigor a partir de dos temporadas, en la 2027/2028.

Respecto al mecanismo de ‘Competitive Balance Compensation’ o 'Compensación de Equilibrio Competitivo' (CBC), es una herramienta diseñada para garantizar la equidad financiera mediante la redistribución de los fondos recaudados de los clubes que superen el BRL. A partir de la temporada 2027/2028, el HRL se aplicará exclusivamente a los clubes que superen el BRL durante este período de transición.

Por tanto, los fondos recaudados a través del CBC se distribuirán equitativamente entre los clubes que cumplan con los requisitos del control económico al finalizar la temporada.

La Euroliga cuenta actualmente con trece clubes 'propietarios', cuya presencia está asegurada en la competición: Barça, Baskonia, Real Madrid, Panathinaikos, Maccabi, Zalgiris, Efes, Olimpia Milán, Fenerbahce, Olympiacos, Asvel Villeurbanne, Bayern de Múnich y CSKA Moscú (sancionado por conflicto bélico y fuera de la competición desde 2022).

A ellos se le suman dos equipos, el Hapoel Tel Aviv y el Mónaco, que accedieron a través de la Eurocopa, segunda competición de nivel continental, y otros seis que entraron por la vía de la 'wildcard', válida por periodos de uno, tres o cinco años: Virtus Bolonia, Partizán, Estrella Roja, Valencia Basket, Dubai Basketball y París Basketball.