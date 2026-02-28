El equipo junior del Valencia, encerrado en su hotel en Abu Dabi tras el ataque a Irán

Estás mismas fuentes aseguraron que todos los miembros de la expedición se encuentran bien y tranquilos, pese a que Irán ha realizado como represalia algunos ataques bases estadounidenses en países cercanos, incluido a Abu Dabi.

El equipo de la cantera del Valencia Basket es uno de los ocho que tomaba parte en un torneo cuyo campeón se debían clasificar para la fase final del torneo, que se disputará en Grecia de manera paralela a la Final a Cuatro de la Euroliga, organizadora de ambos torneos. Además del Valencia, también el equipo junior del Real Madrid disputaba este torneo.

El club valenciano está a la espera de que se reabra al espacio aéreo en la zona para ver si este domingo puede salir de la zona y regresar a España la expedición, conformada por 33 personas entre jugadores, cuerpo técnico, familiares y trabajadores del club.

El equipo junior ‘taronja’ llegó a jugar un partido este sábado por la mañana, a las seis hora española, pero ya no disputó el segundo. La Euroliga comunicó cerca de las 15 horas la suspensión definitiva del torneo.