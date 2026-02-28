El 'show' de Gilgeous-Alexander está de vuelta y los Pistons aguantan la presión

Ambos duelos, Thunder-Nuggets y Pistons-Cavaliers, necesitaron de prórrogas para resolverse.

Gilgeous-Alexander se había perdido los últimos nueve partidos de los Oklahoma City Thunder por un desgarre abdominal. Su regreso coincidió con el duelo contra unos Denver Nuggets liderados por Jokic, su principal rival en la carrera por el 'MVP'.

El canadiense salió como claro vencedor del duelo de este sábado en el Paycom Center. Los Thunder derrotaron a los Nuggets 127-121, con 36 puntos y 9 asistencias de un Gilgeous-Alexander falto de ritmo. Jokic terminó con su habitual triple-doble (23-17-14), irrelevante para el resultado final.

Los Thunder (46-15), acechados por los San Antonio Spurs (43-16) toman aire contra un rival de peso del Oeste. Los Nuggets (37-22) son cuartos en el Oeste.

Los Cleveland Cavaliers llegaron a Detroit sin sus dos principales estrellas -Donovan Mitchell y James Harden-, pero los Pistons sobrevivieron al tramo decisivo sin Cade Cunningham ni Duncan Robinson, expulsados por acumulación de faltas personales.

Los Pistons se impusieron por 122-119 en la prórroga, remontando nueve puntos a 2:45 para el final del último cuarto. Con pocos argumentos ofensivos, los Pistons, herederos de los 'Bad Boys', se atrincheraron en defensa y no se rindieron nunca.

Evan Mobley pudo forzar una segunda prórroga, pero no acertó el triple sobre la bocina.

Jalen Duren firmó 33 puntos y 16 rebotes (doble-doble), mientras que Cade Cunningham llevaba 25 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias antes de ser expulsado. Jarrett Allen, también expulsado por faltas, terminó con 25 puntos y 9 rebotes para Cleveland y Mobley sumó 23 puntos y 12 rebotes.

Los Pistons (44-14) mantienen un mejor porcentaje de victorias que los Thunder (75,8 % a 75,4 %) y mantienen su tiranía en el Este, mientras que los Cavaliers (37-24) son cuartos en la conferencia.

Los inmediatos perseguidores de los Pistons, Boston Celtics (39-20) y New York Knicks (38-22) también ganaron, aunque no pudieron recortar terreno con Detroit.

Los Celtics dieron una paliza 148-111 a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que siguen en modo 'tanking' y con la mirada puesta en el 'draft' y la próxima temporada.

Jaylen Brown hizo 28 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, mientras que Nikola Vucevic firmó 28 puntos y 11 rebotes. Los Celtics cerraron la noche con un más que notable 66,7 % de acierto en tiros de campo, incluido un 64,7 % desde el perímetro.

Por su lado, los Knicks arrollaron a los Milwaukee Bucks por 98-127. Jalen Brunson fue autor de 27 puntos, OG Anunoby sumó 24 puntos, mientras que Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble con 17 puntos y 13 rebotes.

También este viernes, en Dallas, los Memphis Grizzlies ganaron por 105-124 a los Dallas Mavericks.