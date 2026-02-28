Básquetbol
28 de febrero de 2026 - 12:55

Piden la suspensión del Baskonia-Hapoel Tel Aviv y convocan una manifestación de boicot

Vitoria, 28 feb (EFE).- La plataforma 'Palestinarekin Elkartasuna' (Solidaridad con Palestina) ha convocado una manifestación en Vitoria el 27 de marzo para boicotear el partido de baloncesto entre el Baskonia y el Hapoel Tel Aviv que se celebra ese día en la ciudad.

Por EFE

La plataforma ha hecho público este sábado un comunicado en el que exige la suspensión de este partido y de que enfrentará al equipo alavés con el Maccabi Tel Aviv en la capital alavesa.

Tras denunciar que el "genocidio contra el pueblo palestino continúa" la plataforma considera que los directivos y los jugadores de los equipos procedentes de Israel "son embajadores del estado genocida y mantienen una estrecha relación con el ejército de ocupación".

Por ello, consideran que estos partidos "no se pueden jugar con normalidad", por lo que invitan a los socios del Baskonia a que se unan al boicot y no acudan esos días al Buesa Arena y llaman a participar en la manifestación del 27 de marzo.