Piden la suspensión del Baskonia-Hapoel Tel Aviv y convocan una manifestación de boicot

La plataforma ha hecho público este sábado un comunicado en el que exige la suspensión de este partido y de que enfrentará al equipo alavés con el Maccabi Tel Aviv en la capital alavesa.

Tras denunciar que el "genocidio contra el pueblo palestino continúa" la plataforma considera que los directivos y los jugadores de los equipos procedentes de Israel "son embajadores del estado genocida y mantienen una estrecha relación con el ejército de ocupación".

Por ello, consideran que estos partidos "no se pueden jugar con normalidad", por lo que invitan a los socios del Baskonia a que se unan al boicot y no acudan esos días al Buesa Arena y llaman a participar en la manifestación del 27 de marzo.