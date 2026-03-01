71-66. Puerto Rico vence a Bahamas y mantiene opciones de clasificación al Mundial

El partido, jugado en el coliseo Roberto Clemente de San Juan, comenzó bastante parejo, hasta que una cesta de Chris Ortiz le dio la ventaja a los locales 7-6.

Luego, un avance de 11-1, con una cesta de campo de Plummer, amplió la ventaja de los boricuas 17-6 y así dominó el primer parcial hasta ganarlo por 22-11.

En el segundo periodo Puerto Rico prosiguió su dominio gracias a un flujo ofensivo entre Chris Ortiz, quien atizó dos triples, dos canastos de campo de Tjader Fernández e Ismael Romero, quienes se combinaron para encestar los 17 tantos que anotó la escuadra y llevar al equipo al descanso con ventaja de 39-30.

Al principio del tercer periodo Bahamas apretó su defensa y acortó la ventaja a tan solo 5 tantos.

Pero, nuevamente, llegó la fortaleza ofensiva de Ortiz y Plummer, y con cinco puntos en ristra, la selección puertorriqueña volvió a tener ventaja de diez.

Además, un triple de Alexander Kappos y una canasta de campo de Stephen Thompson Jr. al concluir el periodo, le brindó una cómoda ventaja a la plantilla puertorriqueña 58-44 camino a la última parte del encuentro.

En ese último período parecía que Puerto Rico llevaba una buena ventaja de nueve tantos hasta que el bahamense Franco Miller encestó dos triples seguidos para acortar la ventaja a solo tres, 66-69, provocando que el técnico puertorriqueño Carlos González pidiera tiempo.

Así, la tropa puertorriqueña encestó una canasta más extendiendo la ventaja a 71-66 para llevarse el triunfo.

De tal manera, la escuadra puertorriqueña mejoró su marca en este clasificatorio a 1-3, acumula 5 puntos, iguala a Bahamas en el Grupo D, que lidera Canadá (3-0 y 6 puntos), seguido de Jamaica (2-1, 5 puntos).

De las 16 selecciones nacionales que están en disputa para el Mundial de Catar, 12 avanzarán a la segunda ronda.

66. Bahamas (11+19+14+22): Garvin Clarke (5), Franco Miller (19), Godfrey Rolle III (0), Rashad Davis (2), Jacob Hanna (0), Samuel Hunter (5), Kentwan Smith (3), Isaiah Mobley (11), Tavario Miller (2) y Kai Jones (19). Entrenador: Moses Johnson

71. Puerto Rico (22+17+19+13): Isaiah Piñeiro (7), Tjader Fernández (7), Ramses Meléndez (2), Stephen Thompson Jr. (8), Jorge Pacheco (0), Zakai Zeigler (0), Alexander Kappos (3), Alfonso Plummer (8), Ismael Romero (20), Chris Ortiz (12), Arnaldo Toro (2). Entrenador: Carlos González.

Árbitros: Andrés Bartel (URU), Alan Dos Santos (BRA) y Nicolás Flores (PAR).

Incidencias: partido de la segunda ventana del Grupo B del clasificatorio del Mundial de la FIBA Catar 2027 celebrado en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan.