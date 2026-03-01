Capitanes viene de atrás para derrotar a Noblesville en la G-League

Los Capitanes suman 17 triunfos y 8 derrotas que los mantienen en el primer lugar de la Conferencia del Oeste; Noblesville quedó con marca de 14 victorias y 12 tropiezos en el séptimo puesto del Este.

Wade Taylor y Jordan Minor fueron los mejores encestadores de los Capitanes, con 26 puntos cada uno; también destacó Boo Buie con doble-doble, encestó 16 puntos y sumó 10 rebotes.

El Boom dominó con buenas transiciones el inicio del juego empujado por la efectividad de RJ Felton y Garrett Denbow; el quinteto local equiparó liderado por Jordan Minor y un par de triples de Wade Taylor que ayudaron a terminar el periodo 25-25.

El visitante mejoró su puntería en el segundo cuarto de la mano de Cameron Hildreth y Garrett Denbow, quienes encestaron par de triples, y DaJuan Gordo, con tres tiros efectivos de larga distancia, sumados a un amplio dominio en la pintura de Jalen Slawson, que ayudaron a construir una ventaja de 61-42, ante unos erráticos Capitanes que en la primera mitad apenas atinaron cuatro de 17 tiros de tres puntos.

En su regreso a la duela, el equipo del entrenador brasileño Vitor Galvani regresó renovado, redujo la desventaja a 84-75 gracias a los encestes de Jordan Minor, James Bouknight y Boo Buie, que aprovecharon el descontrol mostrado por Noblesville, que sufrió la baja de Samson Johnson, importante en el dominio bajo el aro, quien perdió la cabeza y fue expulsado por dos faltas técnicas.

El equipo de la capital mexicana alargó la reacción en el último periodo guiado por Wade Taylor que con triple incluido y un enceste del dominicano Lionel Figueroa dieron la vuelta 86-84.

El duelo entró en un intenso intercambio de mandos en el marcador en el que Taylor y Boo Buie, cada uno con par de triples, pusieron orden y distancia definitiva de 118-114.

En su siguiente partido, Capitanes y Noblesville volverán a chocar este martes en la Arena Ciudad de México.