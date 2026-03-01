Chus Mateo advierte de que el partido ante Ucrania "cambia mucho por el ánimo de revancha"

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de iniciar el entrenamiento en el remodelado Palacio de los Deportes de Oviedo, donde la selección española de baloncesto ultima la preparación con seis novedades entre los citados para el doble enfrentamiento del combinado nacional, que ganó a Ucrania en el primero de los duelos correspondientes a la segunda ventana de clasificación.

"No hago cuentas para clasificarnos. Le doy importancia al día a día. Si haces todo lo que dependa de ti, ganando lo tuyo, estamos en una buena disposición, ojalá con un partido más ganado y, mañana lo podamos decir, veamos las cosas cada vez más claras", ha afirmado Chus Mateo.

El técnico ha pedido trabajar lo que no han hecho "bien" y no relajarse porque son "partidos diferentes", y los ucranianos "van a querer demostrar" que son "capaces" de ganarles, y eso "hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo a la hora de salir al partido".

"Tenemos que mantener la concentración y tener en cuenta factores como el viaje", ha agregado.

Chus Mateo ha enfatizado que le parece que el Palacio de los Deportes es "extraordinario y precioso", y ha expresado su deseo de que "ojalá" que mañana esté lleno hasta la bandera "como promete ser" y que puedan disfrutar "todos juntos, jugadores, equipo y afición, de buen juego y una victoria".

"Estoy muy contento por cómo transmite este equipo. Hay muchas cosas que me gustan, cómo se ayudan cuando uno tiene un problema el otro le echa una mano encima del hombro, cómo se levantan del suelo unos a otros, cómo comparten el balón, el esfuerzo colectivo y la comunicación", ha destacado el seleccionador español.

"Ojalá eso también se vea reflejado en el exterior y en el juego, que es lo importante para ganar los partidos. Ese tipo de cosas dan un punto más para ganar partidos, estar juntos y unidos", ha concluido el técnico.