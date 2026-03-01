Doncic se regala una paliza a los Warriors por su cumpleaños y Durant supera a Kobe Bryant

Además, los Toronto Raptors y los Washington Wizards firmaron un festival ofensivo en la capital estadounidense, con victoria para los canadienses.

Doncic anotó 26 puntos y repartió 8 asistencias en la arrolladora victoria de los Lakers (101-129) en casa de los Warriors, diezmados por la ausencia de Curry, y que sacaron la bandera blanca desde el inicio del encuentro.

Los de San Francisco solo estuvieron por delante en el marcador con el 2-0, y cerraron la primera parte 18 puntos abajo.

Además de Doncic, LeBron James aportó 22 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes, y Austin Reaves sumó 18 puntos, en una noche en la que J.J. Redick pudo dar descanso a sus jugadores y ningún 'laker' superó los 30 minutos de juego.

Los Lakers (35-24) rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y son sextos en el Oeste, mientras que los Warriors (31-29) son octavos en puestos de 'play-in'.

Los Miami Heat vencieron a los Houston Rockets por 115-105 gracias a un parcial de 9-0 en los últimos tres minutos de encuentro, que acabó con la resistencia de un gran Kevin Durant, principal sostén de su equipo con 32 puntos.

Fue el 432º partido en que Durant firmó 30 puntos o más, superando a Bryant en esa estadística, en la que solo tiene por delante a otros cuatro jugadores: LeBron James (575), Michael Jordan (562), Wilt Chamberlain (515) y Karl Malone (435).

No fue necesario para los Heat que alguno de los suyos alcanzara hoy esa cifra. Hasta ocho jugadores de Miami firmaron dobles dígitos de anotación para ganar un partido que se mantuvo igualado hasta el final.

Los Heat (32-29) son octavos en la Conferencia Este, mientras que los Rockets (37-22) se mantienen en la tercera posición del Oeste, con medio partido de ventaja sobre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves.

Toronto remontó en la segunda mitad y se impuso 125-134 ante los Wizards, con 27 puntos y 11 asistencias de Immanuel Quickley y 24 puntos de Brandon Ingram.

Los capitalinos se marcharon al descanso tres arriba (64-61) gracias a una fantástica actuación de su banquillo, que superó 64-26 al de los Raptors en el partido.

Pero la segunda mitad fue para los canadienses, que se escaparon en el tercer cuarto con un parcial de 11-2.

Los Raptors (35-25) son quintos en el Este mientras que los Wizards (16-43) siguen con su mirada puesta en el próximo 'draft' y en la siguiente temporada, en la que contarán con Trae Young y Anthony Davis.

También este sábado, los Charlotte Hornets ganaron a los Portland Trail Blazers (109-93) y firmaron su cuarta victoria seguida, mientras que los Utah Jazz cayeron frente a los New Orleans Pelicans (105-115).