Jasikevicius y un fisioterapeuta español del Fenerbahce, varados en Oriente Medio

Según informó el propio club este domingo en la red social 'X', Jasikevicius, Capella y el jugador estadounidense Armando Bacot habían viajado a Dubái para descansar durante el parón de la segunda ventana de clasificación FIBA para el Mundial de Catar 2027, mientras el director deportivo del club, Ugur Ozan Sulak, viajó a Abu Dabi para presenciar el torneo sub-18 'Next Generation', cancelado por el conflicto.

Como detalló el conjunto de Estambul, integrante de la Euroliga, los respectivos vuelos en los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi fueron "suspendidos temporalmente" por "razones de seguridad debido a las explosiones ocurridas en la región".

"Mantenemos comunicación ininterrumpida con nuestro equipo en la zona segura y se están dando todos los pasos relativos a su traslado a Estambul en coordinación con las autoridades estatales y las unidades locales", concluyó.

La Euroliga YA anunció este sábado la suspensión definitiva de su torneo 'Next Generation,' que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa y que se estaba disputando en Abu Dabi. Los júnior del Real Madrid y el Valencia Basket, representantes españoles, todavía permanecen en su hotel de concentración a la espera de la apertura del espacio aéreo en Emiratos Árabes Unidos.