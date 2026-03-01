Básquetbol
01 de marzo de 2026 - 14:45

Jasikevicius y un fisioterapeuta español del Fenerbahce, varados en Oriente Medio

Redacción deportes, 1 mar (EFE).- Cuatro integrantes del primer equipo del Fenerbahce turco, incluido el exjugador y exentrenador del Barça, el lituano Sarunas Jasikevicius, y el fisioterapeuta español Jaime Capella Bouza, se encuentran varados en dos aeropuertos de Oriente Medio, inmerso desde este sábado en un conflicto bélico.

Por EFE

Según informó el propio club este domingo en la red social 'X', Jasikevicius, Capella y el jugador estadounidense Armando Bacot habían viajado a Dubái para descansar durante el parón de la segunda ventana de clasificación FIBA para el Mundial de Catar 2027, mientras el director deportivo del club, Ugur Ozan Sulak, viajó a Abu Dabi para presenciar el torneo sub-18 'Next Generation', cancelado por el conflicto.

Como detalló el conjunto de Estambul, integrante de la Euroliga, los respectivos vuelos en los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi fueron "suspendidos temporalmente" por "razones de seguridad debido a las explosiones ocurridas en la región".

"Mantenemos comunicación ininterrumpida con nuestro equipo en la zona segura y se están dando todos los pasos relativos a su traslado a Estambul en coordinación con las autoridades estatales y las unidades locales", concluyó.

La Euroliga YA anunció este sábado la suspensión definitiva de su torneo 'Next Generation,' que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa y que se estaba disputando en Abu Dabi. Los júnior del Real Madrid y el Valencia Basket, representantes españoles, todavía permanecen en su hotel de concentración a la espera de la apertura del espacio aéreo en Emiratos Árabes Unidos.