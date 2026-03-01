La España de Chus Mateo se estrena en Oviedo ante una Ucrania que busca revancha

España, que conoció esta mañana el pabellón ovetense, después de que ayer presenciase en el Carlos Tartiere el partido de Primera División entre el Real Oviedo y el Atlético de Madrid, está a un triunfo de pasar a la segunda ronda de la fase de clasificación europea de cara al Mundial de 2027.

"El pabellón es extraordinario y precioso", dijo Chus Mateo sobre el Palacio de los Deportes de Oviedo, que este lunes apunta a estar lleno, ya que el cartel de ‘no hay billetes’ se colgó muy poco tiempo después de que las entradas saliesen a la venta, así que se espera una auténtica fiesta del baloncesto en la capital del Principado.

Tres partidos y tres victorias ante Dinamarca y Ucrania a domicilio y ante Georgia en casa. Ese es el balance de la selección española con Chus Mateo en el cargo, siempre mostrando una clara superioridad a sus rivales, algo que buscarán repetir en Oviedo frente a Ucrania en un partido "diferente por el ánimo de revancha de los ucranianos", afirmó el seleccionador español.

No hay bajas en España y el equipo estará formado por el capitán Jaime Fernández, Álvaro Cárdenas, Lluís Costa, Fran Guerra, Francis Alonso, Pep Busquets, Sergi Martínez, Santi Yusta, Alex Reyes, Pierre Oriola, Ferrán Bassas, Oriol Paulí Izan Almansa e Issac Nogués.

En el partido del viernes disputado en Riga, debido a la guerra en Ucrania, España se exhibió en el triple y acabó el partido con un porcentaje del 56 %, siendo Ferrán Bassas y Álvaro Cárdenas los máximos anotadores con 16 puntos cada uno; precisamente, Bassas vuelve a Oviedo, ciudad en la que jugó durante tres años, entre 2013 y 2016.

Oleksandr Kovliar, base del Buducnost y exjugador del Obradoiro, volverá a ser el gran peligro de Ucrania, ya que es el máximo anotador de las ventanas y en el partido del pasado viernes anotó 15 puntos, el que más de los ucranianos.

Este mismo lunes, a partir de las 18:00 horas, Georgia y Dinamarca se enfrentarán en el otro partido de este grupo A que ahora mismo lidera España con tres triunfos, seguido de Ucrania con dos, Georgia con uno y Dinamarca sin victorias por ahora.