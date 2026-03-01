Merritt Hempe renueva con el Casademont Zaragoza

La entidad rojilla ha destacado que, tras varias etapas en la escuadra zaragozana, el conocimiento del proyecto y el compromiso de Hempe han sido determinantes para aportar estabilidad y personalidad al equipo, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la rotación.

También han observado que, a lo largo de la temporada, la pívot ha respaldado su impacto con datos estadísticos de gran valor, "firmando actuaciones de referencia y siendo en múltiples ocasiones una de las jugadoras más destacadas del encuentro".

Para el Casademont, la continuidad de Hempe refuerza su apuesta "por mantener un bloque unido, competitivo y con identidad, donde la experiencia y el sentimiento de pertenencia aportan valor al proyecto".