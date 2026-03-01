Básquetbol
01 de marzo de 2026 - 07:45

Merritt Hempe renueva con el Casademont Zaragoza

Zaragoza, 1 mar (EFE).- La jugadora estadounidense Merritt Hempe continuará formando parte del Casademont Zaragoza en la temporada 2026–27, según ha informado el club este domingo en un comunicado.

Por EFE

La entidad rojilla ha destacado que, tras varias etapas en la escuadra zaragozana, el conocimiento del proyecto y el compromiso de Hempe han sido determinantes para aportar estabilidad y personalidad al equipo, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la rotación.

También han observado que, a lo largo de la temporada, la pívot ha respaldado su impacto con datos estadísticos de gran valor, "firmando actuaciones de referencia y siendo en múltiples ocasiones una de las jugadoras más destacadas del encuentro".

Para el Casademont, la continuidad de Hempe refuerza su apuesta "por mantener un bloque unido, competitivo y con identidad, donde la experiencia y el sentimiento de pertenencia aportan valor al proyecto".