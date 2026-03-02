101-75. Campazzo conduce y Argentina pasa la página

Con un Facundo Campazzo excepcional, autor de 25 puntos y 10 asistencias, el equipo dirigido por Pablo Prigioni encontró una mucho mejor versión que el viernes pasado y sumó su tercera victoria en el camino al Mundial de Catar del año próximo.

Gabriel Deck, ausente el viernes al igual que Campazzo, también aportó 25 puntos, mientras que Nicolás Brussino (12), Juan Marcos (12) y Agustín Caffaro (11) completaron la lista de jugadores argentinos con doble dígito en su desempeño anotador.

En Panamá, donde debutó Nelson Colón como nuevo entrenador en reemplazo de Gonzalo García, que volvió a sufrir la ausencia por lesión del escolta Jhivvan Jackson, los máximos anotadores fueron Iverson Molinar (16), Ernesto Oglivie (14) y Luis Rodriguez Jr (14).

De esta manera, y tras dos triunfos ante Cuba en la primera doble fecha de Eliminatorias FIBA, Argentina cierra esta ventana de febrero/marzo con una derrota ante Uruguay y este triunfo ante Panamá.

En tanto, el elenco centroamericano, que había llegado a esta ventana con dos derrota ante Uruguay completa las cuatro jornadas con una ajustada victoria frente a Cuba y esta caída en Buenos Aires frente a Argentina.

La última ventana de esta zona será en la primera semana de julio cuando Cuba visitará primero a Panamá y luego a Uruguay, mientras que Argentina primero disputará el duelo ripolatense en Montevideo contra Uruguay y luego cerrará de visitante ante Panamá.

Los tres primeros de cada una de las cuatro zonas clasificará a la Fase Final, que se disputará en dos zonas de seis equipos donde los primeros tres sacarán pasaporte al Mundial 2027, mientras que los cuartos se cruzarán en un 'playoff' por el séptimo y último lugar de América para el Mundial.