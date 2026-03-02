La Universidad de Marquette retira la camiseta del baskonista Markus Howard

El dorsal cero del equipo de Milwaukee ya luce en lo alto de un estadio que se volcó con el jugador, que estuvo acompañado por su mujer y su hijo.

Howard fue jugador del conjunto universitario entre 2016 y 2020, período en el que logró ser el máximo anotador en la historia de Marquette con 2.761 puntos y el primero en superar los 2.000.

Estas cifras le colocan en el puesto 23 en la lista de anotadores históricos de la NCAA. Howard llegó a anotar 52 partidos en un partido universitario. Estos guarismos le abrieron las puertas de la NBA y el Baskonia le abrió las puertas de Europa.

De hecho, en la temporada 2023-24, el baskonista fue el máximo anotador de la Euroliga.