62-88. Emiliano Serres lideró la victoria de Uruguay ante Cuba

En un encuentro disputado en la Arena Roberto Durán en la capital panameña, los sudamericanos dominaron el primer cuarto por 17-20, pero los cubanos repuntaron para llevarse el segundo por escasos dos puntos 19-17.

Uruguay (20-17-22-29), que el viernes pasado se impuso de manera contundente por 44-61 a Argentina en Buenos Aires, hizo los ajustes necesarios y terminó llevándose la victoria por una diferencia de 26 puntos tras ganar los dos últimos cuartos.

Por el quinteto uruguayo, dirigido por Gerardo Jauri, aportaron en la ofensiva Joaquín Rodríguez con 19 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias; Martín Rojas con 17, 3 rebotes; Martín Rojas con 17 puntos y 3 rebotes; y Santiago Vescobi con 11 puntos y 11 rebotes.

Por Cuba (17-19-11-15), con la dirección de Osmel Planas, los mejores al ataque fueron Pedro Bombino, que aportó 14 anotaciones y 9 rebotes, así como Reynaldo García con 12 puntos. 7 rebotes y 1 tapón.

Los cubanos, que encajaron dos derrotas consecutivas en la primera ventana del grupo D ante los argentinos, sumada a la del viernes pasado por 81-84 con Panamá y esta de hoy ante Uruguay, ve hasta el momento alejarse sus opciones de clasificación.

Cuba jugó como local ante los panameños y los uruguayos, partidos que debieron jugarse en el Coliseo de la Ciudad Deportiva habanera, pero que por la crisis energética que atraviesa la isla caribeña se trasladaron a Panamá.

Los panameños, dirigidos por el boricua Nelsón Colón, cayeron este lunes como visitantes por 101-75 ante Argentina.

La última ventana de esta zona será en la primera semana de julio cuando Cuba visitará primero a Panamá y luego a Uruguay, mientras que Argentina se medirá en Montevideo con Uruguay y luego cerrará de visitante ante Panamá.

Los tres primeros de cada una de las cuatro zonas se clasificarán a la Fase Final, que se disputará en dos grupos de seis equipos, donde los primeros tres sacarán pasaporte al Mundial 2027, mientras que los cuartos se cruzarán en un 'playoff' por el séptimo y último lugar de América para el certamen.