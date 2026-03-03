81-108. Hugo González se sale y opaca el regreso de Antetokounmpo

González disputó su tercer partido como titular esta temporada (el primero desde enero) y firmó su segundo doble-doble en la NBA, en un despliegue de juego ofensivo y defensivo del madrileño, al que la pista se le hizo pequeña.

Joe Mazzulla le confió la defensa de Antetokounmpo, y el 'rookie' madrileño respondió de manera brillante: 18 puntos, 16 rebotes -11 defensivos y 5 ofensivos-, tres robos, dos tapones y una asistencia por solo una pérdida.

Ningún 'rookie', desde el mítico Larry Bird, había firmado estos números en Boston. En total, González disputó 35 minutos y 20 segundos y los Celtics registraron un diferencial de +27 mientras estuvo en pista.

Fue una noche mágica para González, llena de récords: hizo añicos sus marcas anteriores de puntos (14), rebotes (11) y minutos disputados (30:17).

"La ética de trabajo está ahí. Yo solo intento seguir haciendo lo que hago y seguir confiando. Obviamente, no todos los días van a ser como hoy, pero confío en el trabajo. Agradezco a los compañeros que hicieron grandes defensas y me permitieron coger algunos rebotes", afirmó González en declaraciones a pie de pista.

Además, la defensa de González sobre Antetokounmpo dio resultado: el griego terminó con 19 puntos y 11 rebotes, pero con un 38,9 % en tiros de campo tras encestar solo 7 de sus 18 intentos, muy lejos del 64,5 % que promedia esta temporada.

Si bien es cierto que Antetokounmpo reaparecía más de 5 semanas después de haberse lesionado la pantorrilla derecha y acusó una falta de ritmo evidente.

En esta temporada de 'rookie', Mazzulla ha confiado a González la responsabilidad de defender a las estrellas de la liga, como Luka Doncic, Kevin Durant, Jalen Brunson, Donovan Mitchello el propio Antetokounmpo, aunque el madrileño atribuyó el éxito de la misión al esfuerzo colectivo.

"Creo que a este tipo de jugadores no les puede marcar solo una persona, porque son algunos de los mejores jugadores del mundo. Giannis es un jugador increíble, y no puedes pararlo con uno solo. Tenemos que intentar hacerlo como equipo, y eso es lo que tratamos de hacer", explicó.

Con González liderando a unos Celtics sin Jaylen Brown, el partido no tuvo demasiada historia. Boston tomó el mando en el primer cuarto y ya no lo cedió. En el último cuarto llegó a tener una máxima ventaja de +31, un correctivo a los Bucks en el Fiserv Forum.

A González le acompañó Payton Pritchard, un socio habitual en la segunda unidad de Mazzulla, con 25 puntos y 9 asistencias, mientras que Derrick White sumó otros 18 puntos.

Antetokounmpo fue el mejor de unos Bucks secos, en los que solo Ousmane Dieng (13) y Bobby Portis (12) también superaron los diez puntos.

Los Celtics (41-20) afianzan su segunda posición en el Este, a cinco partidos de los Detroit Pistons (45-14).

Por su lado, los Bucks (26-34) están en zona de eliminación, a 3,5 partidos de los Charlotte Hornets (30-31), que ahora mismo marcan la última plaza de postemporada.