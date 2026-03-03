El Valencia Basket espera que el grueso de la expedición esté en casa este miércoles

La entidad confía en encontrar en las próximas horas billetes para los tres trabajadores del club que no han podido abandonar este emirato, añadieron.

La Euroliga, que organizaba el torneo que disputaba el equipo de cantera del club valenciano, ha ayudado al Valencia Basket a que esta treintena de personas pudiera volar a Turquía pero no se pudieron conseguir todas las plazas necesarias.

Los otros tres miembros de la expedición, todos empleados del club, permanecen en el hotel en el que se alojaban desde el pasado jueves en Abu Dabi a la espera de encontrar nuevas plazas de avión para abandonar el país y volver a España.

Todos ellos, los que vuelan a Turquía y los que permanecen en el hotel de Abu Dabi, se encuentran bien, según confirmó la entidad.

El equipo de la cantera del Valencia Basket era uno de los ocho que tomaba parte en un torneo cuyo campeón se debían clasificar para la fase final del torneo, que se disputará en Grecia de manera paralela a la Final a Cuatro de la Euroliga, organizadora de ambos torneos. Además del Valencia, también el equipo junior del Real Madrid disputaba este torneo.

El equipo junior llegó a jugar un partido este sábado por la mañana, a las seis hora española, pero ya no disputó el segundo. La Euroliga comunicó cerca de las 15 horas la suspensión definitiva del torneo.

Horas antes Israel y Estados Unidos habían atacado Irán y este país había respondido con algunas acciones sobre países de la zona, aliados de los dos primeros, entre ellos Emiratos Árabes Unidos.