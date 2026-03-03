España y otras 9 selecciones aseguran el pase a la segunda ronda a falta de una ventana

El conjunto de Chus Mateo, junt a Polonia y Turquía son los únicos que han vencido en los cuatro partidos disputados y el resto ya han perdido uno o dos encuentros. Grandes selecciones, como Eslovenia, Serbia, Grecia, Italia, Lituania y Eslovenia aún tienen que certificar el billete.

España selló la clasificación con sus dos victorias ante Ucrania en esta 'ventana' (66-86 y 78-64); Turquía superó en un doble enfrentamiento de gran altura a Serbia (78-82 y 94-86). En otros de los grandes duelos Croacia ganó a la vigente campeona y mundial Alemania (93-88), que se tomó este domingo la revancha (91-89); Polonia se deshizo de Letonia (82-84 y 92-72); Finlandia en el grupo G se impuso a Bélgica (66-71 y 78-75) y Francia de Hungría (71-74 y 98-79).

El barcelonista Tornike Shengelia brilló en la victoria de Georgia con 27 puntos y 11 rebotes en la segunda victoria ante Dinamarca, a la que en el primer encuentro de la 'ventana' le endosó también 24 tantos y siete capturas.

El madridista Mario Hezonja, que en la victoria ante Alemania logró 21 puntos, uno menos que su compañero de equipo David Kramer, deslumbró en el segundo encuentro con 30 tantos, 7 rebotes y 3 asistencias, pero acabó cayendo en la prórroga.

Mientras tanto, el exmadridista Dzanan Musa fue clave en el triunfo y el pase de Bosnia al vencer a Suiza 25 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

Peor le fueron las cosas al también azulgrana Tomas Satoransky con las derrotas de la República Checa ante Eslovenia. En el segundo encuentro entre ambos sus 15 puntos no le permitieron sumar un triunfo clave, con lo que su selección queda segundatras el equipo alpino e igualado con Estonia, mientras que Suecia aún tiene también opciones en este grupo H.

Los otros dos grupos que aún no han definido ningún equipo clasificado y en los que todos tienen opciones son el B, con Grecia, Portugal , Montenegro y Rumanía en liza; y el D, con Italia, Lituania, Islandia y Gran Bretaña.

Se clasificarán para la segunda fase las tres primeras selecciones de cada grupo, que quedarán repartidos en otros cuatro y de nuevo los tres mejores de cada serie progresarán, pero ya a la fase final mundialista de Catar. España y los clasificados del A se cruzarán con los que progresen del B.