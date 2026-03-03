Básquetbol
Kenny Williams no supera el reconocimiento médico y se desvincula de La Laguna Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 3 mar (EFE).- La Laguna Tenerife ha anunciado este martes que el jugador estadounidense Kenny Williams no se incorporará a la plantilla aurinegra al no haber superado el reconocimiento médico.

Por EFE

En una nota, el club ha indicado que superar las pruebas médicas es “un requisito necesario para hacer efectivo el fichaje”, sin embargo, no se han explicado los motivos por los que el escolta no ha podido someterse de forma satisfactoria al examen de salud.

El club lagunero anunció la llegada de Williams el pasado sábado y el jugador llegó a la isla el pasado domingo, momento en el que declaró a los medios oficiales del club que se sentía “agradecido por la oportunidad” y que esperaba “encajar y ayudar al equipo”.

El escolta tenía intención de debutar con La Laguna Tenerife tras varios meses sin jugar ya que su última experiencia profesional fue en el curso 24/25 de la mano del Promitheas Patras.

La llegada de Williams suponía el fin de la búsqueda de un refuerzo exterior que el equipo aurinegro lleva semanas persiguiendo tras la lesión de Marcelinho Huertas, que está fuera de la competición desde inicios de febrero por una rotura parcial de la fascia lata.