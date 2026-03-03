Los júnior del Real Madrid y Valencia Basket ya están en Estambul tras salir de Abu Dabi

Ambos equipos se encontraban recluidos en el mismo hotel de concentración desde el pasado sábado, día en el que se suspendió el torneo 'Next Generation', que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa, después de los ataques iraníes a las bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes de la Euroliga confirmaron a EFE que las expediciones de ambos equipos se encuentran actualmente en Estambul después de viajar en la tarde de este martes en un vuelo chárter fletado por la propia competición europea.

Las mismas fuentes señalaron que la idea es que ambos regresen este miércoles a sus respectivos destinos en los primeros vuelos disponibles desde la ciudad turca.

El Valencia Basket y el Real Madrid, que habían comenzado con sendas victoria en sus dos primeros partidos en el torneo 'Next Generation', eran los únicos representantes españoles en esta edición, cuyo ganador se aseguraba un puesto en la fase final sub-18 que se jugará durante la 'Final Four' de la Euroliga en Atenas (Grecia).