Wembanyama será el accionista mayoritario del Nanterre, el club en el que se formó

"Quiero tener una influencia en el baloncesto francés y en Nanterre, que es donde estoy en casa", aseguró el jugador en una entrevista que publica este martes el diario L'Équipe.

La entrada en el capital del club se hará en acuerdo con el actual presidente Frédéric Donnadieu, cuya familia es propietaria del club desde su fundación, y que fue el primer entrenador de Wembanyama cuando comenzó en los infantiles.

La cantidad que 'Wemby' invertirá en el Nanterre se mantiene confidencial, agrega el rotativo.

El jugador desvincula su entrada en el capital de su club de formación del proyecto de llegada de la NBA al baloncesto europeo.

"No sé cómo será la esfera del baloncesto europeo en cinco años. Pero quiero que Nanterre esté al más alto nivel, lo que pasa por pequeñas etapas para construir algo grande a largo plazo", agregó.

Wembanyama restó importancia a la parte financiera y apostó por "los aspectos afectivos".

La estrella de San Antonio jugó en Nanterre hasta 2021, antes de dar el salto al Asvel y al Boulogne-Levallois, desde donde fue seleccionado en el 'draft' como número 1.