113-109. Los Cavaliers dejan seco a Cunningham y tumban a Detroit

James Harden, disponible de nuevo para Kenny Atkinson, terminó con 18 puntos, los mismos que Evan Mobley, mientras que Jaylon Tyson lideró a los Cavaliers con 22 puntos.

Los Cavaliers se vengaron así de la dolorosa derrota que encajaron la semana pasada en Detroit (122-119), en un partido agónico que se resolvió en la prórroga. Además, empataron 2-2 en el cómputo de cruces entre los dos equipos esta temporada.

Cleveland ha demostrado ser uno de los pocos equipos que le tiene tomada la medida a los Pistons de cara a los 'playoff', en lo que podría convertirse en una apasionante eliminatoria en el Este.

Para los Pistons, Jalen Duren terminó con 24 puntos y 14 rebotes, Tobias Harris sumó 18 puntos y Ausar Thompson 16. Cade Cunningham aportó 10 puntos y 14 asistencias con un 4 de 16 en tiros de campo (25 %), incluido un 0 de 3 en triples.

Cunningham, que se ha metido en la conversación por el 'MVP', quedó muy lejos de su promedio de 25,5 puntos por partido con un 46 % de efectividad.

Con esta derrota, los Pistons (45-15) vuelven a ceder el mejor registro a los Oklahoma City Thunder (48-15), aunque siguen liderando el Este con mano de hierro.

Los Cavaliers (39-24) son cuartos en el Este, con Boston Celtics (41-20) y New York Knicks (40-22) por delante, persiguiendo a Detroit.