91-131. Los Spurs se desquitan con los 76ers de su derrota en el Garden

Fue una victoria absoluta de San Antonio, que dominó el duelo de inicio a fin y llegó a tener una máxima ventaja de 49 puntos al final del tercer cuarto.

Victor Wembanyama perdió el salto inicial, pero lo enmendó con un tapón a Andre Drummond en la primera posesión del partido. Para el francés, fue el primero de sus seis tapones esta noche en Philadelphia.

Wembanyama solo anotó 10 puntos, pero atrapó 8 rebotes, repartió 4 asistencias, robó 3 balones y puso esos 6 tapones para un diferencial de +41 para los Spurs mientras estuvo en pista.

A los Spurs les lideraron con 22 puntos cada uno Devin Vassell (6 de 8 en triples) y el 'rookie' Dylan Harper, con cada vez más protagonismo en el equipo de Mitch Johnson. Además, Stephon Castle terminó con 15 puntos y 10 asistencias.

Con parciales de 46-28 en el segundo cuarto y 35-11 en el tercero, los San Antonio Spurs disiparon cualquier duda que hubiera podido dejar su partido ante los New York Knicks (114-89).

Los Spurs llegaban al Garden con once triunfos seguidos, su mejor racha desde 2015. Ahora, con un balance de 44-17, afianzan la segunda posición en el Oeste, por detrás de los Oklahoma City Thunder (48-15).

Tras sumar cuatro triunfos (Detroit, Toronto, Brooklyn y Philadelphia) en una gira de cinco partidos, Victor Wembanyama y compañía regresan ahora a San Antonio para afrontar sus seis próximos duelos.

Para los 76ers, Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 21 puntos y el único titular en dobles dígitos. De hecho, el banquillo de Philadelphia sumó 60 de los 91 puntos del equipo.

Los 76ers (33-28) son sextos en el Este, la última posición que da acceso directo a los 'playoff' y con solo medio partido de margen sobre los Orlando Magic (32-28) y los Miami Heat (33-29), que están en plazas de 'play-in'.