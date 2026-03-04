El Barça busca levantar el vuelo en Milán

Un triunfo le daría al conjunto de Xavi Pascual aire en un momento de dudas y alejaría a su rival - duodécimo clasificado con 14 victorias, a tres de los azulgranas- de las posiciones de 'play-in'.

Tras las dos últimas derrotas frente al París (74-85) y la Virtus Bolonia (85-80), el Barça ha salido de las seis primeras plazas que dan derecho a jugar los cuartos de final evitando las eliminatorias de repesca. Ahora es octavo, aunque suma los mismos triunfos que el Zalgiris y el Hapoel Tel Aviv, quinto y sexto, respectivamente.

Al Barça le espera un último tramo de calendario exigente en la Euroliga contra rivales directos como Hapoel, Valencia Basket, Estrella Roja, Mónaco y Panathinaikos, por lo que ganar en Milán le insuflaría confianza con vistas a las próximas semanas.

El próximo rival de los catalanes está completando una temporada irregular. El cuadro entrenado por Giuseppe Poeta, que en noviembre relevó al mítico Ettore Messina, destaca por su acierto desde el perímetro, siendo el segundo equipo con un porcentaje de triples anotados más alto de la competición (39,3%), justo por delante de los azulgranas (37,9%).

En sus filas, sobresalen jugadores con muchos puntos en sus manos como el ala-pívot Zach LeDay (12,9 puntos), los escoltas Marko Gudoric (10,3) y Leandro Bolmaro (10,8) y el cañonero Shavon Shields (12,5), aunque su faro ofensivo es el también exterior Armoni Brooks, máximo anotador de los italianos (13).

El Barça intentará que la falta de gasolina de una plantilla corta no le afecte en el último tramo del encuentro, algo que se ha evidenciado especialmente en los dos últimos partidos que ha disputado, ante el Baskonia (67-70) en la semifinal de la Copa del Rey y la Virtus Bolonia en el último partido de la Euroliga.

Si el conjunto catalán es capaz de igualar la intensidad de un rival físico y jugadores exteriores como Kevin Punter o Will Clyburn aparecen en los momentos clave, sus opciones de victoria aumentarán en el pabellón Allianz Cloud.

Con todo, el vestuario azulgrana confía en que el trabajo realizado en la última semana, en la que se ha parado la competición de clubes por los partidos de selecciones, se note también en la capital de la Lombardía.

Pascual podrá contar con todos los jugadores disponibles salvo el lesionado de larga duración Juan Núñez. También viajarán a Italia el argentino Juani Marcos, el georgiano Tornike Shengelia y el checo Tomas Satoransky, que en la última semana disputaron los partidos de clasificación para el Mundial 2027 con sus respectivas selecciones.