El dominicano Andersson García brilla en triunfo de Capitanes sobre Noblesville en G-Legue

Los Capitanes se mantienen en la cima de la Conferencia del Oeste con 18 victorias y ocho derrotas; Noblesville tiene marca de 14 ganados y 13 perdidos en el octavo lugar del Este.

Andersson García destacó con 10 puntos y 20 rebotes. También fue importante en el triunfo Wade Taylor, líder en puntos del equipo, con 22.

El Boom sorprendió con la velocidad de sus transiciones en el primer cuarto, que dominaron con la buena mano de MJ Iraldi, quien encestó 10 puntos, y Au'Diese Toney, siete, que les permitieron tomar ventaja de 27-18, ante unos Capitanes que se mostraron erráticos; sólo encestaron un tiro de tres en siete intentos.

El local mejoró en el segundo periodo. La ágil transición del balón a lo ancho de la duela permitió que James Bouknight, Wade Taylor y el dominicano Lionel Figueroa afinaran la puntería desde la larga distancia para empatar 47-47 a la mitad del cuarto.

Noblesville respondió empujado por DaJuan Gordon y Samson Johnson para volver a colocarse al frente 62-60 antes del descanso.

Como en el inicio del juego, el Boom volvió a dominar el arranque del tercer cuarto; se alejó 74-64 gracias a la consistencia de Gordon y a que Samson Johnson se mantuvo dueño de la pintura a pesar de los infructuosos intentos del argentino Tomás Chapero por obtener rebotes para su equipo.

Capitanes regresó al juego con la efectividad desde la banca que aportó el puertorriqueño Ramses Figueroa, quien igualó 78-78 a tres minutos del final del periodo, sumado a los rebotes que sí pudo ganar Andersson García, 13 antes del último cuarto; el visitante reaccionó y liderado por MJ Iraldi retomaron el mando 94-92.

Bouknight y Boo Buie sacudieron el marcador en el inicio del periodo final con par de triples que pusieron arriba a Capitanes 98-94, ante un Boom que se desfondó y terminó por caer 122-110.

En su siguiente partido, los Capitanes visitarán a los Wisconsin Herd el próximo viernes.