El entrenador del júnior del Valencia: Escuchábamos ciertas explosiones pero se veía nada

“No había intranquilidad porque los habitantes de allí hacían más o menos vida normal. Sí que había momentos en los que escuchabas ciertas explosiones, pero nosotros ver no veíamos nada, solo escuchábamos”, explicó en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Manises.

“Ha habido algún momento puntual en el que suena la alarma del móvil y tenías que seguir el protocolo de seguridad que tenías marcado, pero nada más”, añadió.

Desde que los ataques a Irán y la respuesta de este país llevaron a cerrar el espacio aéreo de la zona, los ocho equipos que participaban en el torneo organizado por la Euroliga estuvieron recluidos en su hotel.

“Lo hemos vivido sobre todo con incertidumbre por no saber cuándo íbamos a volver, pero el club ha estado muy pendiente y trabajando para que pudiéramos volver lo antes posible”, señalo el técnico. “La Euroliga se ha portado muy bien con nosotros y lo agradecemos”, apuntó.

Muinelo dijo que estos días intentaron “crear rutinas y normalidad” y hacían que los jóvenes se levantaran a la misma hora y hacían “dinámicas de grupo” con la idea de que “se sintieran arropados por los entrenadores y el cuerpo técnico”.

“Las familias estaban muy pendientes, pero han demostrado una fortaleza y una confianza en nosotros y en el club que es digna de agradecer”, explicó.

El entrenador explicó que la noticia de que podrían volar a Turquía este martes “fue una enorme alegría, sobre todo por ver la ilusión de los chavales de que se había acabado esta incertidumbre y que iban a volver a casa”.

Respecto a las primeras sensaciones al llegar a Valencia, explicó que “los chavales decían que España huele diferente” y que “tenían muchas ganas de ver a sus familiares y de volver a entrenar y a la normalidad”.