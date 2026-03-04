El júnior del Real Madrid ya se encuentra en la capital de España procedente de Estambul

Los equipos júnior de baloncesto del Real Madrid y el Valencia Basket llegaron ayer martes a Estambul (Turquía) después de reabrirse el espacio aéreo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde ambos conjuntos se encontraban recluidos tras suspenderse el torneo sub-18 'Next Generation' de la Euroliga debido al conflicto bélico en Oriente Medio.

La noticia de su regreso fue confirmada por el técnico blanco de la primera plantilla, Sergio Scariolo, en la rueda de prensa previa al encuentro europeo ante el Virtus de Bolonia.

"Celebramos la vuelta de nuestro júnior, que han estado muy bien cuidados, pero que también han tenido momentos de preocupación, ellos mismos y para sus familias. Tenerlos de vuelta en Madrid nos alegra", afirmó Scariolo.

Según ampliaron fuentes del Real Madrid a EFE, la expedición blanca aterrizó en torno a las 10:00 de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Estambul sin ningún tipo de problema.

El Valencia Basket y el Real Madrid, que habían comenzado con sendas victoria en sus dos primeros partidos en el torneo 'Next Generation', eran los únicos representantes españoles en esta edición, cuyo ganador se aseguraba un puesto en la fase final sub-18 que se jugará durante la 'Final Four' de la Euroliga en Atenas (Grecia).