El Madrid quiere seguir arriba en un "atípico" partido en casa ante el Virtus Bolonia

Sergio Scariolo, entrenador blanco, lamentó la carga de minutos y los "achaques" con los que regresan muchos de los jugadores que estuvieron presentes con sus respectivas selecciones en este parón internacional, especialmente los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, que disputaron media hora en el encuentro ante Panamá celebrado en Buenos Aires.

"No es la situación ideal. Además de los minutos de partido, está el viaje. De hecho, los datos sobre el sueño que han ido acumulando los jugadores son muy malos. Tenemos que ver cómo podemos tener rendimiento sin riesgo de lesión, porque por supuesto, es mucho más peligroso y grave en esta situación", indicó.

A pesar de que el equipo ya tiene "una identidad muy marcada y definida", el técnico italiano afirmó que esperaran hasta última hora y tener un 'feedback' definitivo de los jugadores para definir el plan de partido ante el Virtus.

El entrenador 'merengue' advirtió del "físico" y condiciones "atléticas" de su exequipo, el cual dispone de grandes anotadores como Matthew Morgan o Carsen Edwards, y que ya ganó el duelo de ida en Bolonia, en la primera jornada de la Euroliga, por 74-68. Sin embargo, confió en la progresión de sus jugadores para afrontar el duelo de la mejor manera.

"Nos ganaron primera vuelta. Evidentemente era un momento completamente diferente. Viendo ese partido te sorprende y te anima mucho ver qué evolución ha tenido el equipo a nivel de calidad de juego en ambos lados de la cancha", analizó.

Sobre los pitos recibidos por una parte de la afición durante la presentación del equipo ante el Bayern de Múnich, en el último compromiso en el Movistar Arena, Scariolo remarcó que "a estas alturas" no le preocupan, aunque subrayó que las quejas de los seguidores hacia él son "legítimas", más aún después de hacer de "escudo" y "proteger" a sus jugadores tras perder la final de la Copa del Rey ante el Kosner Baskonia.

Cuestionado por el conflicto de Oriente Medio, el cual también está afectando a la Euroliga, señaló que las guerras son un problema "más grave" que el baloncesto, pero reducido al "microcosmos" de la competición, el tener un calendario "tan apretado" prácticamente no deja margen para poder llevar a cabo una Euroliga con más regularidad ante tanto aplazamiento de partidos.

Por otro lado, el Virtus, entrenado por el serbio Dusko Ivanovic, ocupa el puesto 14 de la tabla, fuera de los puestos de 'play-in' y 'play-off' con 13 triunfos y 16 de derrotas. Sin embargo, llegan tras vencer al Barça en la última jornada, en la 29, en casa por 85-80.

Además de Morgan y Edwards, mejor valorado (11,1) y máximo anotador (11) del equipo italiano respectivamente, destaca el ala-pívot transalpino Saliou Niang, de 21 años, que, en su primera temporada en la élite europea, ya ha dejado muestras de su portentoso físico y calidad, o el base argentino Luca Vildoza, máximo asistente con 4,3 pases por partido.