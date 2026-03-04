Euroliga aprueba sedes alternativas para los partidos en casa de israelíes y de Dubai

Según un comunicado, la Euroliga ha determinado que los citados cuatro equipos disputen el resto de la temporada regular de la máxima competición y los partidos en casa en las siguientes sedes:

- Maccabi Rapyd Tel Aviv disputará todos sus partidos en casa en la capital de Serbia (Belgrado) en el Aleksandar Nikolic Hall.

- Hapoel IBI Tel Aviv jugará sus partidos en casa en la capital de Bulgaria (Sofía) en el Arena 8888.

- El Dubai Basketball afrontará sus partidos en casa en la capital de Bosnia y Herzegovina (Sarajevo) en el Zetra Arena.

- Hapoel Midtown Jersualem disputará todos sus partidos en casa de la Eurocopa en la capital de Serbia (Belgrado) en el Ranko Zeravica Sports Hall.

La Euroliga asegura que mientras tanto "seguirá supervisando la evolución de la situación" y se mantendrá en contacto con "todas las partes implicadas", así como que anunciará "cualquier modificación relativa a las decisiones anteriores en caso de que la situación en la región cambie".

Además, ha informado de que en la actualidad está "evaluando las mejores opciones para reprogramar y/o reubicar los partidos en los que participan los equipos afectados por la suspensión de los encuentros de la jornada 21 y la jornada 30", decisión que dará a conocer en los próximos días.