04 de marzo de 2026 - 04:45

Los tres trabajadores del Valencia Basket que quedaban en Abu Dabi viajan ya a España

València, 4 mar (EFE).- Los tres trabajadores del Valencia Basket que quedaban en Abu Dabi y que habían acompañado al equipo de la cantera del club que se quedó atrapado en Emiratos Árabes Unidos tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, y la respuesta de este país, han podido abandonar la zona, según pudo confirmar EFE por fuentes conocedoras el proceso.

Por EFE

Este martes habían abandonado la zona en un vuelo a Estambul treinta de los treinta y tres miembros de la expedición del Valencia, a los que el club y la Euroliga, que organizaba el torneo que disputan en Abu Dabi, habían podido conseguir billete. Esa primera parte de la expedición tiene previsto llegar este miércoles a Valencia.

La imposibilidad de conseguir más plazas en el vuelo hizo que estos tres trabajadores del club permanecieran unas horas más en el hotel en el que estaban alojados, aunque, finalmente, han podido abandonar la zona de conflicto y se dirigen ya a España.