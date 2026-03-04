Pedro Martínez: Sus pequeños van a anotar seguro pero intentaremos que no estén cómodos

"A ver lo que podemos con sus pequeños porque es muy difícil hacerlo muy bien. Tienen una gran capacidad de anotar, lo harán seguro y vamos a ver si lo hacen sin grandes porcentajes, que no estén cómodos, que siempre tengan un jugador delante o una mano y no llevarles mucho a la línea de tiros libres, porque son excelentes", apuntó en una rueda de prensa en referencia a Sylvain Francisco, Maodo Lo y Nigel Williams-Goss.

"Es un muy buen equipo, tienen mucho físico, jugadores excelentes en defensa, tienen tres 'unos' que juegan juntos y que son decisivos, juegan mucho 'uno contra uno' y alimentan a los pivots. Tenemos que tener un buen balance y mucha comunicación. Van muy bien el rebote ofensivo", resumió.

El técnico recalco que la capacidad atlética que tiene el Zalgiris hace que puedan cambiar en defensa. "Les da igual defender a uno que a otro, es uno de los equipos que mas me gusta de la Euroliga", afirmó,

El entrenador recordó que hay mucha igualdad y remarcó que, "salvo el Fenerbahce, que ha ganado 10 de 11 y van un poco de liebre", entre el segundo y el duodécimo "hay muy poca diferencia y se decidirá todo al final, no hay que dar nada por hecho".

Preguntado por si les puede venir bien o mal el parón que hubo en la Liga Endesa el pasado fin de semana, dijo que no puede decir "ni una cosa ni la otra".

"Por un lado, sirve para una pequeña desconexión pero, por otro, te puede quitar un poco el ritmo competitivo. Nosotros estamos entrenando con cierta normalidad desde el lunes y esperamos tener esta chispa que te da la competición", explicó.

De sus quince jugadores, Isaac Nogués y Papi Badio estuvieron con sus selecciones y el segundo tuvo que afrontar un viaje a Senegal.

"Ha sido un viaje incómodo, muy largo, se ha perdido entrenamientos porque le hemos querido dar un poco de descanso. Es un jugador que está muy comprometido con el Valencia, con su selección y con su país y quiso hacer su súper esfuerzo por jugar y por la familia. Creo que eso, ver a su madre y jugar con la selección, vale mas que el cansancio, esa vitamina vale más", afirmó.

El técnico destacó también la "gran preocupación" que ha habido en el club hasta que ha podido regresar de Abu Dabi la expedición de su equipo júnior, que quedó atrapada allí tras el ataque militar de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta de esta última.

"Ha habido mucha intranquilidad por los chicos y por la expedición, no ha sido un tema fácil y se ha conseguido con bastante rapidez", destacó.