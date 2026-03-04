Radebaugh (UCAM): "No queremos sólo los play off sino estar lo más arriba posible"

"Somos con un equipo con mucha pasión e ilusión y no queremos sólo los play off sino estar lo más arriba posible", indicó el escolta estadounidense, con pasaporte de Montenegro, e internacional con esta selección europea.

Radebaugh, de 28 años, y que recaló en el cuadro grana mediada la temporada 2023/2024 -afronta su tercera campaña en el club-, habló este miércoles en una semana en la que los de Sito Alonso se enfrentarán el domingo a las 17:00 CET y en el Roig Arena al Valencia Basket, equipo al que perteneció en el curso 2022/2023.

Será, por lo tanto, un duelo especial para él en el que, además, estará en juego la segunda posición liguera, ahora en poder de los taronjas con un bagaje de 15 victorias y cinco derrotas por el 14-6 que presentan los de la capital del Segura, que ya vencieron a su rival del fin de semana en la primera vuelta por 92-80 en el Palacio de los Deportes de Murcia.

"El equipo está muy bien, ha sido importante parar y ahora toca volver a la normalidad después de jugar la Copa del Rey y de los partidos internacionales de selecciones", apuntó, al tiempo que reconoció que, ante un calendario apretado entre la Liga y la FIBA Copa de Europa, las sensaciones son buenas: "Somos un equipo con mucha pasión e ilusión y estamos con mucha confianza de cara al tramo final de la temporada".

El de Denver quiere que sus compañeros no pierdan la concentración en los momentos claves de esta campaña. "Sabemos que los próximos partidos son muy importantes y creo que estamos bien para afrontarlos", dijo.

Focalizado en lo que les viene, primero con la visita a Valencia y luego con la eliminatoria de los cuartos de final del torneo continental frente al Pallacanestro Reggiana de Italia, se mostró igualmente optimista.

"Contra el Valencia Basket me espero un partido con mucha energía ante un equipo rápido que juega muy bien y será un encuentro complicado y ojalá podamos ganarlo. Luego llegará el enfrentamiento contra el equipo en el que está Troy Caupain -ex del UCAM CB- y será interesante y divertido volver a verle", apuntó.

"Antes de empezarlo habrá abrazos y hablaremos un poco pero luego, con el balón en juego, afrontaremos el partido con máxima seriedad sabiendo que va a ser difícil. Troy es un jugador muy competitivo", declaró Radebaugh.

El club universitario ha pasado de conformarse con la permanencia a pensar en grande desde la llegada de Sito Alonso en enero de 2019 -esta es la octava temporada con el madrileño a los mandos, cuyo objetivo es siempre aspirar a más-. Jonah lo ratificó diciendo que "es algo que queremos desde el primer día y ese es el mensaje que nos transmite".

"Confiamos en el equipo que tenemos y sabemos que debemos estar al máximo nivel. No queremos solo nuestro lugar en la Copa, como la que tuvimos en el Roig Arena, o en unas eliminatorias por el título liguero sino que queremos estar lo más arriba posible", afirmó.

En lo personal, Radebaugh admitió sentirse bien aunque recordó que puede dar más. "Quizá no hice mi mejor partido en la Copa contra el Barcelona -derrota por 91-85 en los cuartos de final- pero tengo buenas sensaciones. Sé que en ataque puedo aportar algo más y en defensa estoy haciendo mi trabajo dando la máxima energía para el equipo", expuso.

Con respecto al futuro, aunque le queda contrato hasta 2027, sólo señaló lo siguiente: "Eso es algo que ahora no me preocupa demasiado, aunque estoy muy a gusto en Murcia".