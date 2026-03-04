Scariolo, sobre Oriente Medio: "Dentro de nuestro microcosmos, es un error el calendario"

La Euroliga anunció este miércoles que los dos equipos israelíes de la competición, el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv, además del Dubai Basketball, afectado también por el ataque de Irán a las bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, ejercerán como locales en Serbia, Bulgaria y Bosnia y Herzegovina, respectivamente.

Así, el Maccabi Tel Aviv se establecerá en el en el Aleksandar Nikolic Hall en Belgrado; el Hapoel Tel Aviv en el Arena 8888 en Sofía; y el Dubai Basketball en el Zetra Arena en Sarajevo.

Una situación que para Scariolo, según declaró en la rueda de prensa de este miércoles previa al partido de la jornada 30 de la competición europea ante el Virtus de Bolonia, no es nueva, aunque sí que mostró su descontento al tener un calendario "tan apretado", el cual no deja espacio para este tipo de imprevistos.

"Históricamente, yo recuerdo cuando estaba en Pésaro (1989-1991, como técnico principal del Victoria Libertas Pesaro) que Maccabi jugaba sus partidos de casa en Bruselas (Bélgica). Tener una previsión de los imprevistos parece una contradicción, creo que el error original ha sido tener un calendario tan apretado. No puedes prever las guerras ni la reacciones...", rememoró.

"Hay problemas mucho más graves y dolorosos no vinculados a las guerras que una competición de baloncesto. Dentro de nuestro microcosmos, de la competición, hay muy poco margen para poder recuperar partidos. Ese es el error. Es decir, que una ampliación de los equipos que participan tiene que necesariamente ir de la mano de una reducción de los partidos", insistió.

Las situaciones bélicas del panorama político actual ya llevaron al Maccabi a jugar fuera de Israel en temporadas anteriores, así como a los equipos españoles a jugar a puerta cerrada ante los dos equipos israelíes de la competición esta temporada cuando ejercen de local, un "agravio" para Scariolo.

"Todo el mundo ya se ha se ha encontrado de acuerdo con esto. Pero estamos en una competición donde existe esta acumulación. Además, está el problema añadido que se están produciendo con estos aplazamientos y estos campos neutros, una situación de claro agravio, ya que también hay partidos que se juegan a puerta cerrada", narró.

El técnico italiano dejó clara su postura, aunque reiteró la "frivolidad" de hablar de baloncesto ante una situación en guerra como en la actualidad: "En las guerras, la gente muere y se producen problemas mucho más graves que hacer estas consideraciones. Pero ante la pregunta, desde luego un problema añadido a un calendario tan apretado es precisamente es no tener prácticamente margen para poder llevar a cabo una competición con más regularidad", concluyó.

El Real Madrid, en la cuarta posición de la Euroliga con 18 victorias y 11 derrotas, recibe este jueves al Virtus de Bolonia, decimocuarto con un balance negativo de 13-16.