Sir'Jabari Rice: "Estoy preparado para tener impacto en el club desde ya mismo"

En su presentación oficial, mostró su ambición después de llegar procedente del ERA Nymburk de la República Checa y destacó que sus primeros días "aquí están siendo positivos".

"Me gusta estar rodeado de montañas y el clima no me afecta. Ahora me estoy intentando adaptar y me toca aprender los sistemas de juego del equipo. Eso sí, me parece un buen proyecto", añadió.

Aquí volverá a coincidir con el pívot internacional por Nigeria, Morris Udeze. "Somos amigos ya que coincidimos en mi etapa de instituto. Cuando me contactó el MoraBanc Andorra fue a la primera persona a la que llame. Me habló muy bien del club y también del país. Me sonó todo muy bien y por eso decidí venir aquí", explicó

El de Houston, de 27 años, firma hasta final de temporada y está preparado para debutar el sábado (20 horas CET, -1 GMT) contra el Casademont Zaragoza de Joan Plaza. "Quiero ayudar al equipo a ganar partidos. Soy un ganador e intento de hacer de todo en la pista porque lo más importante para mí es ganar partidos", puso de relieve.

Sobre su primera experiencia en la ACB, comentó que "es la mejor liga de Europa y es un paso muy importante" para él.

Cuestionado por lo que le ha pedido el entrenador, ha resaltado que el técnico "sabe" que es "un jugador anotador", pero ha incidido en que especialmente le ha dicho "que quiere que mejore en defensa para ser más completo como jugador". "Será todo un reto para mí", agregó.

Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc, anunció en la presentación del estadounidense que el escolta Xavier Castañeda vuelve en tres semanas al equipo y que podría haber una baja. "Cuando Castañeda vuelva, algún jugador tendrá que salir. La incorporación de Sir'Jabari Rice es muy importante para el equipo", concluyó el diseñador de la plantilla del MoraBanc Andorra.