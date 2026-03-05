Baskonia, con una plantilla mermada, y París pelean por salir de la zona baja de la tabla

Los azulgranas tendrán algunas ausencias por situaciones personales de los jugadores norteamericanos y, a éstas, se han sumado los problemas físicos de Rodions Kurucs y de Matteo Spagnolo.

El letón es duda para medirse a los parisinos por su esguince de tobillo y el italiano podrá llegar a tiempo a pesar de los problemas de espalda que arrastra.

No podrán jugar Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop, bajas de larga duración en un equipo que tendrá que dar un paso adelante para superar todos los problemas.

Tan solo una victoria separa a París y Baskonia, que miran al grupo que se ha formado desde la decimoquinta plaza con dos y tres triunfos más que dos equipos que sufren como visitantes.

Las parisinos han cambiado la dinámica en 2026 con victorias de prestigio ante Efes en Estambul, en Barcelona y ante Panathinaikos en Atenas.

Esta racha les ha colocado por delante de un Baskonia obligado a recuperar sensaciones en el Buesa Arena y con el objetivo de mostrar el buen juego que desplegó en la Copa del Rey de Valencia.

Se miden los dos equipos que más puntos reciben, debido, sobre todo, a su juego eléctrico de posesiones cortas y muchos lanzamientos.

El Baskonia deberá vigilar su aro porque los galos generan muchos puntos desde el rebote ofensivo y es el plantel que mejor ataca este aspecto.

Los contragolpes a partir de las recuperaciones de balón es otro de los puntos clave de un partido en el que los azulgranas tendrán mucho avanzado si paran el ritmo de Nadir Hifi y Justin Robinson, los auténticos motores del equipo de París.

Entre ambos anotaron 50 puntos en el choque de ida y fueron clave en el triunfo de los franceses.