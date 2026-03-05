Breanna Stewart entrega a las Mist el título de Unrivaled

En la Sephora Arena, Stewart fue elegida como MVP de la final tras una actuación sobresaliente, con once de quince en tiros de campo y tres de cuatro desde el arco.

Stewart integró a las Mist junto a Veronica Burton, Allisha Gray, Arike Ogunbowale y Alanna Smith.

Las Phantom se rindieron pese a los 40 puntos de Kelsey Plum, que formó un equipo completado por Tiffany Hayes, Kiki Iriafen, Natasha Cloud y Aziaha James.

Las jugadoras de las Mist se repartirán un cheque de 600.000 dólares para este triunfo.

Dos pilares de la WNBA como Breanna Stewart (New York Liberty) -tres oros en el 5x5- y Napheesa Collier (Minnesota Lynx) -doble campeona olímpica- se dieron la mano en este ambicioso proyecto que aspiraba a llenar el vacío durante los meses de descanso de la WNBA, que dejaban a los fans sin partidos y a las jugadoras con las maletas en la puerta para competir en otros países.